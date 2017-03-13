Выбежавший из горящего дома мужчина попал под машину

В доме на Щелковском шоссе в Балашихе случился пожар. Живущий там мужчина выбежал из горящего здания на оживленную трассу, чтобы попросить помощи у проезжающих автомобилистов. Спустя несколько секунд его сбила легковушка, передает Life.ru. На место прибыли пожарные и медики. Пострадавшего отправили в местную больницу. Шоссе перекрыто в обе стороны.