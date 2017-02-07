Ростовскому заключенному отправили телефон в чехле из сала

При проверке посылки, адресованной одному из заключенных исправительной колонии №2 в Ростове-на-Дону, сотрудники обнаружили телефон и 15 сим-карт. При этом карточки были спрятаны в вафлях, а сам телефон укрыт в своеобразном чехле из куска сала, говорится в сообщении на официальной странице регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.