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Ростовскому заключенному отправили телефон в чехле из сала
При проверке посылки, адресованной одному из заключенных исправительной колонии №2 в Ростове-на-Дону, сотрудники обнаружили телефон и 15 сим-карт. При этом карточки были спрятаны в вафлях, а сам телефон укрыт в своеобразном чехле из куска сала, говорится в сообщении на официальной странице регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
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