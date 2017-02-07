Хозяин собаки-убийцы дал на похороны девочки 10 тысяч

Владелец одной из собак-убийц, которые напали на семилетнюю девочку, передал ее семье десять тысяч рублей на похороны. Хозяин второй собаки не встречался с родственниками ребенка.

Суд решил не брать мужчин под арест, с них взята подписка о невыезде, пишет URA.RU. Напомним, что трагедия произошла в деревне Пальмино Свердловской области 5 февраля. Девочку загрызли два охотничьих пса. Животных ликвидировали местные жители.