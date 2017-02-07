Хозяин собаки-убийцы дал на похороны девочки 10 тысяч

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С детского лагеря в Карелии взыскали денежную компенсацию в пользу государства
Владелец одной из собак-убийц, которые напали на семилетнюю девочку, передал ее семье десять тысяч рублей на похороны. Хозяин второй собаки не встречался с родственниками ребенка.
Суд решил не брать мужчин под арест, с них взята подписка о невыезде, пишет URA.RU. Напомним, что трагедия произошла в деревне Пальмино Свердловской области 5 февраля. Девочку загрызли два охотничьих пса. Животных ликвидировали местные жители.
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