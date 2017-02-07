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Воспитательницу затравили за эротичное фото с ведром

Фото: GLOBAL LOOK press/Matthias Stolt
Пользователи соцсетей устроили настоящую травлю воспитательнице детского сада из-за весьма провокационного снимка. На фото девушка в откровенном платье и ботфортах сидит на ведре для еды, надувая из жевательной резинки пузырь.
прочитано 2900 раз

После публикации снимка на одном из пабликов в соцсети, интернет-пользователи завалили Гульназ С. массой негативных комментариев. Однако сама девушка утверждает, что блогеры неправильно расценили посыл фото. 

Как пояснила Гульназ, снимок был сделан три года назад, в рамках конкурса на тему "Нарушения требований безопасности и охраны труда" среди работников детских учреждений. "Позднее я выложила фотографию в соцсети и забыла о ней. А одна моя знакомая вдруг решила опубликовать ее", – цитирует девушку Life.ru.  

Гульназ предполагает, что женщина могла таким образом отомстить ей. По словам воспитательницы, раньше она работала в ресторане, директором которого была ее знакомая. "Потом я уволилась, но зарплату мне не выплатили. В тот момент я написала заявление в прокуратуру. При этом с той своей приятельницей я не ссорилась", – пояснила она.   

После разразившегося скандала в Сети Гульназ написала знакомой и потребовала объяснить свой поступок, однако ответа так и не получила. После этого девушка написала на опорочившую ее женщину заявление в полицию. 

По словам Гульназ, она планирует также пожаловаться в правоохранительные органы и на модераторов сообщества в соцсети, которые не удалили снимок по ее просьбе. Как утверждает воспитательница, скандальное фото не только подмочило ее репутацию, но и учреждения, где она работает. 

Автор: Светлана Сидорчук7 февраля 2017, 10:47

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