Ротавирус атакует детей

Число детей с диагнозом "ротавирусная инфекция", этой зимой резко увеличилось. По данным медиков, если раньше поступали двое-трое заболевших в день, то теперь приходится принимать до десятка маленьких пациентов. Главным источником инфекции врачи называют свежие фрукты.

Рвота, понос и последующее обезвоживание организма – с такими неприятными и опасными последствиями сталкиваются подхватившие инфекцию пациенты. Другие признаки заражения – сильная тошнота, потеря аппетита, высокая температура и даже судороги. Однако даже при полном букете симптомов диагноз ставится только после лабораторного анализа кала. А самодиагностика и тем более самолечение могут привести к дальнейшим осложнениям.

Сотрудники одной из больниц Хабаровского края рассказывают, что в основном дети поступают в приемное отделение ближе к вечеру. Родители сначала начинают заниматься самолечением, а потом, когда уже не справляются, привозят чадо в больницу. Состояние детей разное: кому-то можно помочь таблетками, кого-то приходится "прокапывать". Бывают и тяжелые случаи, когда не обойтись без реанимации.

Главный врач инфекционного отделения больницы №2 Комсомольска-на-Амуре Сергей Привалов считает, что основная причина попадания ротавируса в организм зимой – употребление свежих фруктов, в которых он накопился еще с сезона сбора урожая. Медик советует подвергать фрукты термообработке, например, запекать яблоки. И, конечно же, следует с особенной тщательностью мыть любые фрукты и овощи, будь то бананы, мандарины или огурцы.

По сведениям врачей, сейчас практически невозможно найти ребенка старше трех лет, который никогда не болел бы ротавирусом. Инфекцию отличает стойкость (ее не могут побороть даже очень низкие температуры воздуха и хлорка) и длительное течение болезни (более пяти суток). Вирус может поразить каждого, однако взрослые переносят ротавирус гораздо легче, так как их иммунитет сильней и приспособленней.

Надо помнить, что быть застрахованным на 100% от попадания ротавируса в организм не может никто – эта коварная болезнь может проникнуть в дом даже через водопровод. В конце 2016 года агентство "Руснорд" со ссылкой на данные медицинских служб сообщило о заражении архангельского водопровода ротавирусом. При этом журналисты намекали на запрет обнародования этой информации со стороны областных властей и местного Роспотребнадзора.

Медики уточняют, что источником инфекции является человек. Проникает в восприимчивый организм ротавирус через рот при употреблении загрязненной воды, пищи, с грязными руками, после чего он вновь локализуется в пищеварительном тракте нового организма. Воздушно-капельным путем, вопреки распространенному мнению, эта инфекция не передается.

Чтобы обезопасить себя, необходимо особо тщательно соблюдать правила гигиены. Помимо мытья рук после туалета и перед едой, овощи, фрукты и ягоды необходимо обрабатывать кипяченой водой. Это касается также бананов, апельсинов, мандаринов и других фруктов с толстой кожурой. Не рекомендуется питаться в общественных местах и на ходу. Ручки дверей, компьютерную мышь, телефон, руль автомобиля и другие предметы, к которым вы часто прикасаетесь, необходимо обрабатывать антибактериальными средствами.