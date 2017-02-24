Пенсионерку убило вывеской пекарни в Ижевске

Возле магазина-пекарни на улице Гагарина города Ижевска стояла 86-летняя местная жительница, когда под тяжестью снега вывеска заведения рухнула вниз. "Конструкция упала на пожилую женщину, причинив ей телесные повреждения", – цитирует РИА Новости сообщение управления Следственного комитета по Удмуртии. От полученных травм пенсионерка скончалась по пути в больницу. В рамках проверки произошедшего было осмотрено место ЧП, опрошены очевидцы и назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход проверки взят на контроль руководителем управления.