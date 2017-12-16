Под Москвой мужчина совершил странное ДТП и умер

В Подмосковье проезжающие по мосту люди стали свидетелями странного ДТП. Как сообщает РЕН ТВ, в ночь на субботу, 16 декабря, автомобиль, за рулем которого находился молодой человек, врезался в заграждение. В результате аварии передняя часть машины оказалась сильно повреждена, при этом водитель избежал серьезных травм.
Однако, по словам очевидцев, после ДТП мужчина покинул транспорт и совершил самоубийство. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.
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