Под Москвой мужчина совершил странное ДТП и умер

В Подмосковье проезжающие по мосту люди стали свидетелями странного ДТП. Как сообщает РЕН ТВ, в ночь на субботу, 16 декабря, автомобиль, за рулем которого находился молодой человек, врезался в заграждение. В результате аварии передняя часть машины оказалась сильно повреждена, при этом водитель избежал серьезных травм.

Однако, по словам очевидцев, после ДТП мужчина покинул транспорт и совершил самоубийство. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.





