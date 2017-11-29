Пьяные "зайцы" избили кондуктора троллейбуса

В Твери две пьяных безбилетницы с кулаками накинулись на кондуктора. Женщинам не хотелось отдавать 20 рублей за проезд.

Виде инцидента попало в Сеть. На кадрах видно, как две пассажирки, одна из которых одета в норковые меха, вступают в перепалку с контролером, которая потребовала их оплатить проезд. После нескольких минут пререканий, "зайцы" решили закончить спор и пустили в ход кулаки.

На помощь кондуктору пришла водитель троллейбуса, однако и ей не удалось успокоить разбушевавшихся безбилетниц. Заставить женщин вспомнить о пацифизме смог только демонстративный вызов полиции. После звонка в органы правопорядка, "зайцы" вышли из троллейбуса и скрылись в неизвестном направлении, сообщает телеканал 360.