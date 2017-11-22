Нападение на сотрудника ФСБ в Петербурге попало на видео
После первого удара нападавший попытался продолжить схватку, а затем покинуть здание. В конечном итоге его повалили на пол и скрутили. Собравшиеся в предбаннике сотрудники попытались выяснить у мужчины мотивы его поступка, однако он ничего им не рассказал, передает "Фонтанка".
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