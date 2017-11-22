В центре Петербурга цинично ограбили кота Елисея

В Санкт-Петербурге на Малой Садовой хулиганы ограбили скульптуру кота Елисея, которому горожане бросали монетки загадывая желание. Как рассказали очевидцы, один из злоумышленников забрался на стену дома, где на уровне второго этажа расположена скульптура, и сгреб деньги. В это время второй молодой человек, ждем своего приятеля внизу и подбирал упавшие монеты, пишет Flashnord.

Злоумышленники действовали открыто и не опасались прохожих. Собрав деньги они спокойно покинули место преступления.

Кот Елисей и кошка Василиса – скульптуры, установленные на фасадах двух зданий 17 лет назад, Они появились в память о кошках, спасавших блокадный Ленинград от крыс.