В жуткой аварии с такси и грузовиком погибли люди

Вечером 26 октября на пересечении улиц Танкостроителей и Ташкентской в Иваново автомобиль такси марки Mitsubishi Lancer влетел под идущий впереди грузовик MAN, передает РИА Новости. Сообщается, что водитель и два пассажира легковушки погибли. Третий пассажир был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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