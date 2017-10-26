В Кемеровской области наркоман похитил ребенка

В Яшкинском районе Кемеровской области 28-летний мужчина подошел к 11-летней девочке, которая в тот момент читала на улице книгу, и насильно увел к себе в дом. "Испугавшись, ребенок даже не оказал сопротивления", – цитирует Eg.Ru сообщение регионального управления Следственного комитета. После этого похититель потребовал, чтобы девочка продолжила читать. Когда он отвлекся, ребенку удалось сбежать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что мужчина – наркоман и нуждается в лечении. Тем не менее при общении с ребенком он был вменяем.