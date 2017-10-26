Самолет с пассажирами экстренно сел в Красноярске из-за задымления

Самолет ATR-72-500, выполнявший рейс Красноярск – Томск – Сургут совершил экстренную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске. Причина – задымление в кабине пилотов, передает RT. На борту находились 47 пассажиров и четыре члена экипажа. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Актриса и телеведущая рассказала о непростых минутах
Отец покойной певицы хочет поставить точку
Звезда "Дома-2" догнала и потеснила известную певицу
Стали известны окончательные результаты исследования крови актера