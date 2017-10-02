В Карелии мужчина упал с балкона во время ремонта

Сотрудники управления Следственного комитета России по Республике Карелия проводят доследственную проверку по факту падения мужчины с балкона. Он рухнул с высоты четвертого этажа во время проведения ремонтных работ.
"На балконе отсутствовали какие-либо ограждения, и мужчина упал вниз", – сообщили в пресс-службе ведомства. От полученных травм пострадавший скончался на месте, передает Flashnord.
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