В Карелии мужчина упал с балкона во время ремонта

Сотрудники управления Следственного комитета России по Республике Карелия проводят доследственную проверку по факту падения мужчины с балкона. Он рухнул с высоты четвертого этажа во время проведения ремонтных работ.

"На балконе отсутствовали какие-либо ограждения, и мужчина упал вниз", – сообщили в пресс-службе ведомства. От полученных травм пострадавший скончался на месте, передает Flashnord.

