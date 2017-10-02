В ФСБ подтвердили гибель солдата на границе с Украиной

В Федеральной службе безопасности России прокомментировали информацию о нападении на пункт пропуска на границе с Украиной в Курской области. Силовики сообщили, что в результате попытки прорыва погиб солдат.

"Двое неизвестных, пытавшихся незаконно проникнуть с территории России на территорию Украины вне пункта пропуска, при проверке документов оказали вооруженное сопротивление сотрудникам пограничного управления ФСБ по Курской области", – отметили в ведомстве. В результате перестрелки один из злоумышленников взорвался, второй был задержан. Пограничник получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте, передает РИА Новости.