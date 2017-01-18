Тело пенсионерки пропало из холодильника в морге

В Красноярске следователи выясняют обстоятельства загадочного исчезновения из морга тела 88-летней женщины. Полиция предполагает, что труп могли похитить или по ошибке похоронить вместо кого-то другого.

Официальный представитель Следственного комитета по региону Ольга Шаманская сообщила, что труп поступил в отдел экспертизы 6 декабря 2016 года. После исследования санитары поместили его в холодильную камеру, расположенную на цокольном этаже учреждения, передает РИА Новости. Через шесть дней родственница потребовала выдать тело для процедуры захоронения, но в холодильной камере умершей не оказалось.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Выясняются обстоятельства исчезновения тела, в частности с помощью полиграфа ведется допрос работников морга. "Наряду с другими рассматриваются версии о случайном захоронении тела или умышленном его похищении", – отметила Шаманская.

Похожий случай произошел в 2015 году в Карелии, где сотрудники морга перепутали тела двух пожилых женщин. Родственники одной пенсионерки заметили, что она выглядит не так, как при жизни. Их убедили в обратном, и умершую успели похоронить под чужим именем.

Другая семья оказалась настойчивее и потребовала проверить, то ли тело было выдано. В итоге выяснилось, что работники морга перепутали документы.