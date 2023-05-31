ГК "КОРТРОС" стала участником Ассоциации девелоперов Южного порта

Группа компаний "КОРТРОС" стала членом Ассоциации девелоперов Южного пора. Силами участников там построят более 2,8 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщает пресс-служба ГК.

Южный порт занимает 35% территории района Печатники. В рамках проекта построят жилые комплексы, проведут благоустройство, организуют особую экономическую зону "Технополис Москва".

Отдельное внимание уделят благоустройству мест отдыха у воды и парковых зон, отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Также на территории промзоны появится взаимоувязанная система пешеходных дорожек, благодаря чему жители смогут комфортно передвигаться по району. Кроме того, есть идея превратить заброшенную железнодорожную ветку в линейный парк отдыха", – сообщил он.

По проекту от группы компаний "КОРТРОС" возведут девять корпусов высотой от 12 до 56 этажей. Это 400 тысяч квадратных метров недвижимости. Также девелопер построит детский сад на 225 мест и школу на 500 мест.

Первую очередь введут в эксплуатацию в 2027 году. Весь проект планируется завершить в 2030-м.

Партнерство между девелоперами позволит реализовать масштабные проекты с большой скоростью, заявил генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев. По его словам, комплексное освоение территории дает возможность решать сразу несколько градостроительных задач и создавать комфортную среду.

"Редевелопмент масштабных территорий позволяет оживить город как с точки зрения создания новых жилых кварталов, так и со стороны развития инфраструктуры – социальной, транспортной, инженерной. Появляются новые точки притяжения", – подчеркнул он.

Всего в рамках проекта построят пять школ на 3650 мест, пять детских садов на 1750 мест, пожарную часть и поликлинику. Социальные объекты будут возводить одновременно с жильем.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что участники Ассоциации девелоперов Южного порта договорились о передаче социальных объектов на баланс Москвы



"Первые этажи комплексов выделят под ритейл, социальную инфраструктуру и необходимые сервисы. Напомню, что мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно подчеркивал важность создания разветвленной инфраструктуры одновременно со строительством жилых домов", – сказала она.

"КОРТРОС" работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.

