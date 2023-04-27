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Четверг 27 апреля

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Отражение жизни города: в ЖК Headliner появился арт-объект "Источник"

Отражение жизни города: в ЖК Headliner появился арт-объект "Источник"
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На территории комплекса жилых небоскребов Headliner 27 апреля состоялось открытие арт-объекта "Источник" из серии "Отражение города". Скульптура художника Льва Ефимова установлена при поддержке группы компаний "КОРТРОС".

Композиция задумана как неотъемлемая часть окружающей городской среды. "Источник" отражает постоянно меняющуюся действительность и акцентирует внимание на важность текущего момента. По замыслу автора, арт-объект дает возможность задуматься о существовании альтернативной реальности, в которой наше настоящее является лишь отражением.

ГК "КОРТРОС" как социально ответственная компания вносит свой вклад в национальный проект "Жилье и городская среда", отметила директор управления пресс-атташе группы компаний Ирина Опимах.

"Нам бы хотелось, чтобы эта скульптурная композиция стала еще одним местом притяжения москвичей: чтобы здесь гуляли, фотографировались и встречались. Давайте вместе делать наше жилье и нашу среду комфортной", – сказала она.

Амбассадор движения Evolution Development Дарья Молодцова рассказала, что с открытием "Источника" начинается новое направление арт-девелопмента, которое будет внедряться в другие объекты. Она поблагодарила команду ГК "КОРТРОС" за поддержку и помощь в установке скульптуры.

Соосновательница галереи Surface Lab Art Варвара Прозорова обратила внимание на важность искусства для жизни горожанина. Появление в ЖК Headliner арт-объекта "Источник" искусствовед назвала важным этапом на пути преобразования отношения людей к городским пространствам.

Headliner – квартал небоскребов в Пресненском районе столицы рядом с деловым центром "Москва-Сити". При возведении ЖК используются передовые технологии и лучшие материалы. Третью очередь комплекса планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году.

Группа компаний "КОРТРОС" работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.

27 апреля 2023, 20:15
Фото: пресс-служба "КОРТРОС"

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