Боня показала свое роскошное жилище по соседству с Нарусовой

Виктория Боня выдала место проживания матери Ксении Собчак Людмилы Нарусовой за границей.

Модель, телеведущая и бизнесвумен Виктория Боня вместе со своей дочерью Анжелиной Летицией, отец которой Алекс Смерфит, уже много лет живет в Монако. На днях Боня показала поклонникам кадры своего дома. По словам модели, по соседству с ней живет мать ведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова.

Сама Виктория Боня призналась, что обожает место своего обитания. Ее восхищает природа и вид из окон – первозданное озеро, простирающееся на холмистой местности. За кадром Виктория Боня назвала свое жилище удивительным местом небывалой красоты.

На кадрах предстал квартал из пятиэтажных строений бжевых оттенков с балконами, отделанными коваными перилами. Дома стоят в окружении кипарисов и пальм на берегу озера. Подписчики Виктории Бони отметили, что тоже мечтали бы жить в таком красивом месте.

Напомним, в Монако у Бони есть особняк-башня, а также трехкомнатная квартира в фешенебельном жилом комплексе Columbia. Он находится на самой красивой улице, которая носит имя принцессы Монако – Грейс.

"Мой вид из Сада 😍 честно говоря, не могу насмотреться на этот вид даже спустя годы... Вот еще вид из моего дома. Там где-то на 4/5 этаже можно увидеть окна квартиры Нарусовой, да у мамы Собчак в этом доме тоже есть гнездышко 😉 мы соседи", – рассказала Виктория Боня



Отметим, что быть соседями — это не значит тесно общаться и всегда иметь возможность всегда прийти на помощь. Подтверждение этому — история о сгоревшем подростке, о котором пишет телеканал "360", и новость об умершем первокурснике от "Радио 1".

