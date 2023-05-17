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Среда 17 мая

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Боня пригласила Собчак на Каннский кинофестиваль

Боня пригласила Собчак на Каннский кинофестиваль
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Экс-звезда "Дома-2" Виктория Боня публично обратилась к своей заклятой подруге Ксении Собчак

Можно вечно смотреть на огонь, воду и на то, как Виктория Боня и Ксения Собчак пытаются поддеть друг друга. Вражда их началась много лет назад после того, как блондинка сочла, что шатенка не достойна посетить модный показ ее подруги и дизайнера Ульяны Сергеенко.

С тех незапамятных времен две светские львицы не упускают возможности друг друга покритиковать или отпустить парочку фраз, которые до краев наполнены сарказмом. Произошло так и накануне.

Прожившая в княжестве Монако не один год Виктория Боня по своей старой традиции посетила красную ковровую дорожку Каннского кинофестиваля. Но даже в момент наивысшего счастья вспомнила она о своей вражине Ксении Собчак и решила над ней поиздеваться: предложила той свою протекцию.

"Видела, что Ксения Анатольевна Собчак тоже хотела поехать со мной на красную дорожку. Ксения, приезжай!", – пригласила Боня Собчак на Каннский кинофестиваль.

Со смехом пообещала Виктория Боня, что устроит Ксении Собчак поистине королевский прием: героиню "Блондинки в шоколаде" подвезут прямо к зоне для фанатов, помогут выйти из машины и проводят прямо до начала красной дорожки. Не придется даже сквозь толпу зевак пробираться.

"Обещаю, тебе сделаю бесплатно", – рассмеялась обратившаяся к Ксении Собчак Виктория Боня.


17 мая 2023, 10:20
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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