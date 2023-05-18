Собянин: Москва подписала 30-й договор по программе комплексного развития территорий

Живи кто хочешь: Звезда Голливуда сдает в аренду свой Нью-Йоркский дом

Актриса Сара Джессика Паркер разместила в интернете информацию о том, что любой желающий может арендовать ее летнее поместье. Хэмптонс – элитный пригород Нью-Йорка, в которой устремляются большинство жителей города с началом изнуряющей летней жары.