Названа причина бегства Галустяна из России: Если запахнет жареным

У Михаила Галустяна остается недвижимость в РФ.

Известный российский юморист, актер, певец и продюсер Михаил Галустян обрел популярность еще в 2000-е годы, когда был участником одной из самых ярких команд КВН – "Утомленные солнцем". Вторая волна популярности пришла к шоумену, когда он стал резидентом Comedy Club и начал сниматься в шоу "Наша Russia".

В 2019 году Михаил Галустян ворвался в музыкальную индустрию под псевдонимом Супер Жорик. В общем, карьера артиста шла по нарастающей. Зрители ценили его не только за талант юмориста, но и за патриотическую позицию. Из-за этого звезда даже попала в санкционные списки Украины и Канады.

Меж тем, на днях стало известно, что шоумен стал обладателем гражданства другого государства. Михаил Галустян получил армянский паспорт. СМИ сообщают, что он уже присматривается к элитному жилью в Ереване. Кстати, за последний год она стала особенно популярна у россиян.

Впрочем, у комика остается недвижимость в России. В особняке около Сочи постоянно проживают родители звезды, а сам он вместе с женой и детьми предпочитает квартиру в Москве. Медиум Марианна Абравитова полагает, что артист на данный момент не планирует переезжать на историческую родину.

Однако карты показали мистику, что Михаил Галустян может покинуть Россию, "если запахнет жареным". Причиной бегства, по ее словам, может стать усугубившаяся ситуация.

Тем не менее, сам Михаил Галустян опровергает заявления о решении уехать. Артист назвал Россию своей родиной и подчеркнул, что "сваливать" не планирует. Об этом сообщает телеканал "Царьград".