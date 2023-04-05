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Строительство станции метро "Новаторская" завершится в конце 2024 года – Собянин

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Строительство станции метро "Новаторская" завершится в конце 2024 года – Собянин

Станция пересекается с Большой кольцевой линией.
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На станции "Новаторская" новой, Троицкой линии метро завершена проходка оборотных тупиков. В них составы стоят ночью и меняют направление, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Оборотные тупики построены вдоль Ленинского проспекта. Строителям приходилось учитывать большое количество инженерных коммуникаций, отметил градоначальник.

По словам Собянина, проходка велась горным способом. С использованием средств малой механизации строители преодолели более 35 метров.

"Сама станция готова больше чем на две трети", – уточнил Собянин.

Мэр указал на важность "Новаторской" для города. Станция пересекается с Большой кольцевой линией (БКЛ). Там организуют транспортно-пересадочный узел с выходами на обе стороны Ленинского проспекта.

Строительство станции планируется завершить до конца 2024 года, сообщил градоначальник.

Троицкая линия соединит округа Новой Москвы с югом, юго-западом и западом столицы. Более 100 тысяч пассажиров сэкономят время в пути. Снизится нагрузка на Сокольническую и Калужско-Рижскую линии подземки.

Длина Троицкой линии составит 40 километров. Ветка будет второй по протяженности после большого метрокольца.

Полное открытие БКЛ состоялось 1 марта 2023 года. Пассажиры экономят на поездках от 35 до 45 минут. Улучшилось транспортное обслуживание 15 миллионов жителей столичного региона.

Изображение: Mos.ru
Автор: 5 апреля 2023, 15:35 Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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