В России могут в несколько раз поднять цены на газ

Кому придется платить больше?

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На совещании в Совете Федерации РФ заместитель руководителя подмосковной Государственной жилищной инспекции Александр Белоусов предложил наказывать рублем граждан, которые отказываются пускать в квартиру сотрудников коммунальных служб, пришедших проверить газовое оборудование.

Чиновник предложил поднять цены на газ для подобных собственников недвижимости. Если парламентарии поддержат данную инициативу, то стоимость голубого топлива для недобросовестных россиян может возрасти в несколько раз.

По предложению чиновника, тариф за голубое топливо может быть увеличен с шести до 20 тысяч рублей за кубический метр. Необходимость поднять цены на газ можно обосновать тем, что собственники недвижимости, не пускающие в квартиры сотрудников коммунальных служб, представляют серьезную опасность для соседей.

В то же время замначальника подмосковной Госжилинспекции предложил обязать коммунальщиков заблаговременно оповещать жильцов о предстоящей проверке газового оборудования, чтобы исключить риски для граждан.

Как сообщает газета "Комсомольская правда", на данный момент разработаны документы, которые обяжут владельцев недвижимости заключать с газовиками договоры на регулярные профилактические проверки. За отказ предусмотрена административная ответственность.