Эксперты назвали риски при покупке квартиры по доверенности

Для безопасности сделки необходимо выполнить ряд условий.

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Продажа недвижимости по доверенности стала особенно актуальной в последний год. После начала геополитических перемен некоторые граждане решили переехать в другие страны, поэтому для совершения сделок им потребовалась помощь третьих лиц.

Меж тем, далеко не все эксперты рекомендуют потенциальным покупателям соглашаться на подобные сделки. Они справедливо полагают, что покупка квартиры по доверенности несет определенные риски. Однако, если выполнить ряд условий, можно максимально обезопасить себя.

Итак, за последний год четверть сделок по купле-продаже на столичном рынке вторичной недвижимости было совершена по доверенности. По данным РБК, это исторический максимум за последние 20 лет. Увы, но среди продавцов попадались не только добросовестные граждане.

Риелторы напоминают, что покупка недвижимости через третьих лиц может быть сопряжена с потерей и квартиры, и денежных средств. К примеру, собственник жилья может в любой момент отозвать доверенность, не извещая поверенного, и в дальнейшем через суд добиться признания сделки недействительным.

Согласно закону, полномочия доверенного лица могут быть прекращены при смерти владельца квартиры, признания его недееспособным или банкротом, однако существует риск, что кто-либо из них скроет данный факт от потенциального покупателя.

Чтобы обезопасить себя при покупке недвижимости, в первую очередь необходимо проверить подлинность документов, например, на портале Федеральной нотариальной палаты. Кроме того, важно уточнить полномочия и сроки действия доверенного лица.

Эксперты рекомендуют лично связаться с собственником недвижимости и обсудить детали сделки. Кроме того, не лишним будет запросить документы о здоровье продавца квартиры.