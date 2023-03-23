PR-проект "КОРТРОС" признан лучшим инфоповодом 2022 года

Система анализа СМИ и социальных сетей "Медиалогия" объявила результаты конкурса "Инфоповод 2022".



Группа компаний "КОРТРОС" отмечена за лучший инфоповод в сфере недвижимости. Речь идет о новости "Школьников из Академического района Екатеринбурга будут готовить для поступления в МГИМО".

"КОРТРОС" является застройщиком Академического района Екатеринбурга. По инициативе группы компаний в школе №19 совместно с МГИМО организовали обучение учащихся 10-х классов. Ребята осваивают дополнительную образовательную программу.



Эта новость получила значительный охват благодаря социальной направленности, рассказала на церемонии награждения директор управления пресс-атташе "КОРТРОС" Ирина Опимах. По ее словам, "КОРТРОС" регулярно освещает события в жизни Академического района.

"И эта награда подтвердила постулат, о том, что обратная связь лучше скажет, чем живут люди, что для них важно", – подчеркнула Опимах.

Конкурс "Инфоповод года" проводится ежегодно. "Медиалогия" оценивает главные PR-кейсы по анализу в средствах массовой информации.

Группа компаний "КОРТРОС" работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.