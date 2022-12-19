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Ирина Опимах из ГК "КОРТРОС" рассказала о главном PR-тренде в России в 2023 году

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Ирина Опимах из ГК "КОРТРОС" рассказала о главном PR-тренде в России в 2023 году

Первым ключевым PR-трендом в России в наступающем году будет брендогеничность. Таким мнением поделилась директор управления пресс-атташе группы компаний "КОРТРОС" Ирина Опимах.
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По ее словам, имидж – это искусственно созданный образ, тогда как брендогеничность – это это конгруэнтность, аутентичность и достоверность

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"Еще основные тренды – это открытость, смелость и доступность", – сказала Опимах в интервью ТАСС.

Одним из основных моментов брендогеничности она назвала репутацию, которая является базисом любого бизнеса и человека. Репутация – это мощнейший инструмент, которым можно и нужно управлять, подчеркнула директор управления пресс-атташе "КОРТРОС".

Опимах отметила, что человек, принимающий решение о покупке квартиры, обращает внимание прежде всего на репутацию девелопера. Над репутацией нужно тяжело и долго работать, добавила она.

"И один неверный шаг может перечеркнуть всю предыдущую работу. Поэтому репутация, на мой взгляд, это еще и мировоззрение, отношение, порядочность, открытость, честность, это столп", – рассказала Опимах.

Группа компаний "КОРТРОС" работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.

Ирина Опимах. Фото: пресс-служба ГК "КОРТРОС"
Автор: 19 декабря 2022, 20:35

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