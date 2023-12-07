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Четверг 7 декабря

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Собянин одобрил планы строительства трех московских городских вокзалов

Собянин одобрил планы строительства трех московских городских вокзалов
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Они появятся на МЦД-3.

На третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) построят городские вокзалы Моссельмаш, Лихоборы и Останкино. Планировка территорий уже утверждена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В рамках проекта построят западный вестибюль станции МЦК Лихоборы. Рядом со станциями "Петровско-Разумовская" и Лихоборы (третий диаметр) появятся отстойно-разворотные площадки и конечные станции наземного общественного транспорта.

Между Аргуновской улицей и станцией Останкино пройдет трамвайная линия протяженностью около 3,5 километра. Через пути МЦД-3 и МЦК построят четыре внеуличных пешеходных перехода.

"Будет реконструирован существующий пешеходный переход через Московский скоростной диаметр с продлением через пути МЦД-3", – написал Собянин.

Также современный городской вокзал появится на станции МЦД-3 Митково. Продолжается реконструкция станции Беговая на первом диаметре, а станция Рижская объединит сразу три диаметра.

Столица формирует новый стандарт городского вокзала. Главное преимущество – возможность быстрой и комфортной пересадки на другие виды транспорта. Пассажиры перемещаются по теплым переходам, инфраструктура приспособлена для маломобильных пассажиров.

Движение по МЦД-3 запущено 17 августа. Линия связала московский Зеленоград и подмосковный город Раменское.

7 декабря 2023, 12:34
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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