Собянин рассказал, где появятся новые городские вокзалы

На МЦК и МЦД действует 79 городских вокзалов.



В Москве формируется новый стандарт городского вокзала. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Главным преимуществом нового стандарта градоначальник назвал возможность быстрой и комфортной пересадки на другие виды транспорта. Пассажиры перемещаются по теплым переходам или под навесами, защищающими от осадков. Инфраструктура вокзалов приспособлена для пассажиров с детьми и пожилых.

По словам Собянина, по количеству городских вокзалов лидирует четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). Городские вокзалы на линии построили с нуля. На Кутузовской впервые организовали прямую пересадку на МЦК.

Также мэр привел в пример Площадь трех вокзалов. Станция объединила МЦД-2 и МЦД-4, две станции метро и наземный общественный транспорт.

В будущем на первом диаметре появится вокзал Петровско-Разумовская, на МЦД-3 – Митково. Продолжается реконструкция Беговой на МЦД-1 и Рижской, которая объединит сразу три диаметра, рассказал Собянин.

Движение по четвертому диаметру началось 9 сентября. Он связал подмосковные города Апрелевка и Железнодорожный (Балашиха). За первый месяц пассажиры совершили 6,3 миллиона поездок по линии.

Третий диаметр от Зеленограда до Раменского открылся 17 августа. Поездки стали комфортнее для сотен тысяч жителей Москвы и области.