Собянин: 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Новые квартиры в южном округе получили 11,2 тысячи человек.



В Южном административном округе ввели в эксплуатацию 25 новостроек по программе реновации, из них 23 передали под заселение. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Строится 17 домов в районах Бирюлево Восточное и Западное, Нагорный, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное и других. Вместе с этим создается социальная инфраструктура.

В Бирюлеве Восточном подходит к концу строительство детско-взрослой поликлиники. На Кировоградской улице в районе Чертаново Южное ввели в эксплуатацию детский сад на 125 мест, в Зябликове строится физкультурно-оздоровительный комплекс "Акварис".

Москва наращивает темпы переселения в рамках реновации. В 2023 году переезд начали более 36 тысяч человек. С начала года в Москве начали строить 107 домов для переселенцев.

Участники программы получают квартиры с полной отделкой класса комфорт. Москвичи переезжают в пределах своего района и сохраняют привычный образ жизни.

Реновация пройдет в три этапа. Первый запланирован до 2025 года, второй завершится к 2029 году. Третий, завершающий, пройдет в 2029-2032 годах.

Программа реновации утверждена в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов. Новое жилье получат около миллиона москвичей.