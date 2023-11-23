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Четверг 23 ноября

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Собянин: 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Собянин: 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы
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Новые квартиры в южном округе получили 11,2 тысячи человек.

В Южном административном округе ввели в эксплуатацию 25 новостроек по программе реновации, из них 23 передали под заселение. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Строится 17 домов в районах Бирюлево Восточное и Западное, Нагорный, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное и других. Вместе с этим создается социальная инфраструктура.

В Бирюлеве Восточном подходит к концу строительство детско-взрослой поликлиники. На Кировоградской улице в районе Чертаново Южное ввели в эксплуатацию детский сад на 125 мест, в Зябликове строится физкультурно-оздоровительный комплекс "Акварис".

Москва наращивает темпы переселения в рамках реновации. В 2023 году переезд начали более 36 тысяч человек. С начала года в Москве начали строить 107 домов для переселенцев.

Участники программы получают квартиры с полной отделкой класса комфорт. Москвичи переезжают в пределах своего района и сохраняют привычный образ жизни.

Реновация пройдет в три этапа. Первый запланирован до 2025 года, второй завершится к 2029 году. Третий, завершающий, пройдет в 2029-2032 годах.

Программа реновации утверждена в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов. Новое жилье получат около миллиона москвичей.

23 ноября 2023, 12:37
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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