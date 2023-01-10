Собянин подарил автомобиль стотысячному новоселу по программе реновации

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил с новосельем пенсионерку – жительницу района Гольяново. Она стала 100-тысячным участником программы реновации, получившим жилье в новостройке.



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Пенсионерка будет жить в квартире вместе с мужем, детьми и внучками. Женщина отметила, что ей понравился ремонт и вид из окна. В подарок от мэра семья получила ключи от нового автомобиля "Москвич-3".

"Нас переселили из ветхого жилья сюда, в эту красивую квартиру. Я хотела еще вас поблагодарить за поликлинику на Амурской улице (дом 36) — такая чудесная. А мы — два инвалида, нам все выписывают, все лекарства, никогда не отказывают. Очень внимательные все там", – цитирует пенсионерку портал mos.ru.

В районе Гольяново под реновацию попало сто домов, уточнил Собянин. По его словам, в стадии проектирования и строительства сейчас 10 зданий, в которые люди переедут из ветхого жилья.

Мэр обратил внимание, что новостройки по программе реновации – одни из лучших по качеству и архитектуре. Дома возводятся по новым стандартам, облик зданий и фасады прорабатываются совместно с архитекторами, добавил градоначальник.

Новостройка, куда переехала пенсионерка со своей семьей, расположена на площади Белы Куна. Дом возвели по индивидуальному проекту.

В новостройке 294 квартиры общей площадью 17,4 тысячи квадратных метров. Из них 92 однокомнатные, 157 двухкомнатных и 45 трехкомнатных. В подземной части расположен паркинг на 51 место.

Стотысячный новосел по реновации – символический и важный этап для города, отметил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. Программа объединяет усилия предприятий из десятков отраслей и является драйвером развития тысяч компаний малого и среднего бизнеса, подчеркнул он.

"Благодаря программе реновации Москва уже который год демонстрирует постоянно растущие обороты сферы малого предпринимательства, что имеет определяющее значение для будущего и нашего города, и всей страны", – сказал Платонов.

Переселение по реновации позволяет выполнить несколько важных задач, считает независимый экономист Андрей Бархота. Строительная отрасль Москвы продолжает развиваться, улучшается качество жизни людей, повышается привлекательность отдельных районов, перечислил эксперт.

Программа реновации утверждена летом 2017 года. В нее вошло 5175 домов, построенных около 50 лет назад. Первый этап переселения продолжится до 2024 года, второй пройдет в 2024-2028 годах, третий – в 2029-2032 годах.

Участники программы получают просторные квартиры с полной отделкой комфорт-класса. Там установлена необходимая сантехника, современные радиаторы отопления и стеклопакеты. Новые дома строятся в максимально возможной близости от старых – переселенцы сохраняют привычный образ жизни.