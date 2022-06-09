Квартира за 100 млн в Москве встала Хаматовой поперек горла

В последние месяцы Чулпан Хаматова проживает в Латвии – под Ригой у нее есть собственный дом.

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В России у эмигрировавшей звезды осталось элитное жилье, судьба которого теперь непонятна. Квартиру в центре Москве Чулпан Хаматова приобрела еще в 2011 году. Тогда актриса заплатила за нее 62 миллиона рублей, сейчас же стоимость такого жилья составляет около 100 миллионов.

Судя по всему, теперь московская квартира встала Хаматовой поперек горла – выяснилось, что это далекое не самое удачное вложение средств. Как пишет РИА ФАН, вопрос со сдачей этой квартиры в аренду затянулся.

Две аналогичные квартиры в том же доме не могут сдать уже около года. Кроме того, в случае с Хаматовой дело усложняется необходимостью для ее потенциальных жильцов ежемесячно отправлять деньги за рубеж, а для самой актрисы – переводить рубли в евро, что сейчас затруднительно в Латвии.

При желании актриса могла бы продать столичное жилье, так как является единственным его собственником, но и здесь ситуация сложная. Рядовые москвичи выбирают жилье попроще, молодые миллионеры хотят что-то более просторное, а состоятельные пенсионеры и вовсе предпочитают загородные дома. Кроме того, продав квартиру за рубли, Чулпан много потеряет при переводе их в евро.

Что сама актриса намерена делать со своей московской недвижимостью, пока неизвестно, но, судя по информации в Сети, дополнительные деньги ей бы сейчас не помешали. Как пишет телеканал "Царьград", недавно вскрылись многочисленные долги Чулпан Хаматовой, а в ее фонде и вовсе обнаружили внушительную финансовую дыру величиной в миллиард рублей.