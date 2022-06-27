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В России взлетели цены на загородную недвижимость

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В России взлетели цены на загородную недвижимость

На изменение стоимости загородных домов повлияло многое.
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Как сообщают "Известия", в России за прошедший год значительно подорожали загородные дома. Рост цен составил 23%. Причины изменения стоимости этой недвижимости назвал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Сауков.

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По его словам, цены на загородные дома выросли в первую очередь из-за подорожания строительных материалов. Также наблюдается увеличение стоимости городских квартир, что тоже сказывается на доступности частных домов. А еще к росту цен на недвижимость за городом привел активный выкуп наиболее доступных вариантов.

В дальнейшем дома будут дорожать, поскольку до сих пор фиксируется высокая покупательская активность. Чтобы строящиеся дома были доступны для многих россиян, площадь такой недвижимости будет уменьшаться, считает Антон Сауков. Эксперта цитирует РИА ФАН.

Ранее бизнесмен Андрей Валинеев рассказывал, что как правильно выбрать застройщика для загородного дома. По его мнению, сначала необходимо съездить в поселок, где застройщик уже сдал жилье в эксплуатацию, и посмотреть на качество домов. Слова эксперта приводили "Дни.ру".

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 июня 2022, 08:45 Источник: Известия ✓ Надежный источник

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