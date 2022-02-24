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В России ожидается рекордное снижение цен на недвижимость
Из-за санкций западных стран в ближайшее время ожидается кратковременный рост цен на недвижимость и увеличение покупательского спроса. Однако такая тенденция не продержится долго, считает Президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков. Эксперт полагает, что локальный всплеск интереса не отразится на цене недвижимости в среднесрочной перспективе.
Ранее прогнозировалось, что стоимость недвижимости в крупных городах возрастет на 10% при условии, что никаких глобальных изменений в геополитике и макроэкономике не произойдет. Однако изменения происходят и прогнозы резко меняются. Теперь эксперты предполагают рекордное снижение цен на недвижимость за последние несколько лет, сообщает ФАН.
"Люди будут меньше покупать из-за нестабильности, неопределенности будущего и еще большего снижения покупательской способности", - уверен основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев. Центробанк может повысить ключевую ставку до 14% за 3 месяца, а цены на жилье снизятся на 15%.
Ранее стало известно, что в России обновлен рекорд по среднему размеру ипотеки, за 12 месяцев средний чек выданной ипотеки увеличился на 39,2%.
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