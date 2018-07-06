Особняк Пороховщикова бросили в ужасном состоянии

Московский фамильный особняк скончавшегося в 2012 году актера Александра Пороховщикова находится в запустении. Он стоит заброшенным, угрожая обрушиться.

О том, что дом 1871 года постройки облюбовали бомжи, стало известно давно, как и то, что воры вынесли из него все вещи покойного актера, книги и архив. По сей день он пустует.

То, во что превратился особняк, вызывает ужас: под крыльцом – горы пустых бутылок, пластиковая посуда, окурки и мусор, стены разрисованы. После смерти артиста его не раз пытались сдать, но желающих не нашлось. Во-первых, у дома плохая репутация из-за трагической кончины в нем жены Пороховщикова Ирины. Во-вторых, за аренду просили большие деньги.

Журналистам удалось связаться с сотрудником, который якобы охраняет здание, по телефону, указанному на листке, приклеенном скотчем на двери. По его словам, особняк все же могут привести в порядок и превратить в музей. Но пока воз и ныне там. "Никаких уборщиков мы близко не видели", – заявил мужчина. Также он отметил, что здание принадлежит департаменту города, охрана следит только за тем, "чтобы дом хотя бы не спалили", передает "Московский Комсомолец".

В бывшем жилище Александра Пороховщикова, как заверил охранник, ни электричества, ни сигнализации нет. Поэтому дом может сгореть в любую минуту. Не выделили пока денег и на отделку особняка.