Работы на новом участке желтой ветки метро идут по графику

Все работы на новом участке Калининско-Солнцевской линии столичной подземки идут в соответствии с установленными сроками, сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, рабочим удается соблюдать график, несмотря на непростые условия, в которых приходится возводить этот отрезок желтой ветки.



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