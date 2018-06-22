Работы на новом участке желтой ветки метро идут по графику
Метростроевцам, отметил Марат Хуснуллин, пришлось вести все
работы в местах плотной городской застройки. На практике это означает большое
количество инженерных коммуникаций, перекладкой которых приходилось заниматься.
В дополнение, как например, в случае со станцией "Мичуринский проспект", усложнял задачу рельеф с преобладанием перепадов. Однако это не помешало соблюсти все директивные сроки, подчеркнул Хуснуллин.
Столичный чиновник напомнил, что летом 2017 года была завершена проходка последнего перегонного тоннеля. Всего на новом отрезке желтой ветки проложено 14 тоннелей между станциями.
Что касается непосредственно станций, то все они, по словам Хуснуллина, находятся в высокой степени готовности – ведутся пусконаладочные работы. Проведены комплексные испытания систем пожарной безопасности. Некоторые объекты уже передаются службам метрополитена, добавил он.
Напомним, что накануне мэр Москвы Сергей Собянин осуществил технический пуск участка Калининско-Солнцевской линии столичного метро от "Раменок" до "Рассказовки". Глава города сообщил, что открытие этого отрезка подземки запланировано на конец августа – начало сентября.
"Вся стройка в основном завершена, – отметил он. – Нам предстоит наладить, передать в эксплуатацию, обкатать все станции так, чтобы все работало бесперебойно. На это потребуется еще немало времени".
После сдачи в эксплуатацию нового участка Калининско-Солнцевской линии около 600 тысяч жителей самых западных районов Москвы получат доступ к метро в шаговой доступности. В перспективе эту ветку планируется продлить до аэропорта Внуково.
Завершается строительство участка Калининско-Солнцевской линии ☀️ @mosmetro �� до станции «Рассказовка»: позади годы напряженного труда в обводненных грунтах и неординарные проектные решения ����♂️����♀️, чтобы у 600 000 пассажиров ����♂️����♀️ на 15 км участке появились 7 новых станций, для обслуживания которых возводят электродепо #москва #мск #метро #мосметро #метрорастет #солнцево #moscow #moscowcity #metro #mosmetro #засобянина
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