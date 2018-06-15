Столичные метростроевцы идут на рекорд

Протяженность линий московского метро удвоится к 2020 году по сравнению с 2011-м. Это настоящий прорыв в строительстве подземки. Об успехах и планах столичного Стройкомплекса в интервью "Российской газете" рассказал его руководитель Марат Хуснуллин.

В 2011-м году была принята грандиозная программа развития столичной подземки, равной которой по масштабам нет ни в одной стране, напомнил заммэра. В соответствии с ней к 2020 году планировалось построить 150 километров новых линий и 75 станций. На сегодняшний день уже построено более 120 километров и 64 станции. Проектируется и строится еще 50 станций и 200 километров линий.





"Если вспомнить, что в начале работы протяженность подземки в Москве была 292 километра, то выполнив начатое, мы практически удвоим протяженность московского метро", – указал Хуснуллин.

2018 год обещает стать рекордным: он будет ознаменован открытием 24 станций, первыми восемью из которых москвичи уже пользуются. В конце августа – начале сентября планируется открытие участка Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки". Это сразу семь станций, в таком количестве одновременно Москва не сдавала ни разу за последние 20 лет.

До конца года на схеме метро появится новая линия – Кожуховскоая. Ее первый отрезок от "Некрасовки" до "Косино" откроется уже вот-вот. Станция "Косино" станет большим пересадочным узлом: здесь можно будет перейти на одноименную платформу Казанского направления железной дороги и станцию метро "Лермонтовский проспект" фиолетовой ветки.

Параллельно строится и следующий участок – от "Косино" до "Нижегородской" – его планируется открыть в 2019, что существенно разгрузит очень перегруженную подземку на юго-востоке столицы. Говоря о северном направлении, Марат Хуснуллин обрадовал жителей сразу нескольких районов.





"Откроем станцию "Беломорская", ее сооружение по просьбам москвичей мы откладывали, а потом по их же просьбам возобновили работы. Ведем их, не закрывая движение на ветке, в технологические окна по ночам. Это немного замедляет процесс, но уверен: к концу года станция будет готова", - выразил уверенность Хуснуллин.

Одна из глубоких станций подземки – "Шереметьевская" – строится сейчас на отметке 71 метр. По словам заместителя мэра, метростроевцы стараются уйти от такого глубокого строительства та, где это технологически возможно. Но под Москвой есть немало мест, где с точки зрения геологии невозможно построить станцию мелкого залегания.





Хуснуллин сообщил о планах строительства еще одной радиальной линии – Бирюлевской. Также метро скоро придет и во Внуково.

"С "Улицы Новаторов" строим камеру съезда на Бирюлевскую линию - она заложена в генплане Москвы. Точно так же с прицелом на перспективу не меньше чем лет на 10 строим полноценный съезд на Рублево-Архангельское, а с Калиниско-Солнцевской линии проектируем камеру съезда и стартовый котлован на Внуково", – рассказал глава Стройкомплекса.





Что касается Новой Москвы, то ее жители тоже скоро смогут добираться до центра города намного быстрее, чем сейчас. Метро придет на присоединенные территории и дотянется до Троицка, что заметно улучшит транспортную ситуацию и на Калужском, и на Киевском шоссе.