На участке метро "Раменки-Рассказовка" провели технический пуск

Мэр Москвы Сергей Собянин в день своего 60-тилетия провел первый технический запуск нового участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена. По словам столичного градоначальника, уже в конце августа-начале сентября по строящемуся отрезку пойдут поезда, которые повезут первых пассажиров. Эта ветка соединит несколько районов города и позволит значительно сократить время поездки.



По словам Сергея Собянина, сегодня в жизни города произошло промежуточное, но очень важное событие —технический запуск нового участка желтой ветки столичной подземки. Он отметил, что поезда пока идут пустые, но тем не менее это значит, что все тоннели и станции готовы.



"Нам предстоит наладить, передать в эксплуатацию оборудование, собрать документы, – сказал глава города. – Мы надеемся, что уже в конце августа – начале сентября по этой ветке поедут поезда".

В рамках посещения объекта мэр Москвы также оценил благоустройство территории, которая прилегает к станции метро "Солнцево" и новые пешеходные переходы, расположенные поблизости. "Рядом благоустраиваются дворы, а также территория возле небольшого озера, которое здесь находится. Так что я думаю, будет не только хорошая транспортная инфраструктура, но и качественное благоустройство", – сказал градоначальник.





Собянин напомнил, что власти города сначала наводили порядок в парках спальных районов, а уж затем приступили к благоустройству в центре столицы. Сегодня же, по его словам, благоустройство вновь возвращается в периферийные районы, чья инфраструктура должна развиваться.

"В каждом из них должна быть своя центральная улица, центральная площадь для проведения мероприятий, праздников, – рассказал он о обустройству районов. – В каждом районе должен быть свой качественно обустроенный центр".

Отметим, что участок Калининско-Солнцевской линии метро, работы на котором осмотрел Сергей Соябнин, продлится от станции "Раменки" до "Рассказовки" по Калининско-Солнцевской линии. Здесь будут открыты семь станций: "Мичуринский проспект", "Озерную", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовку". Таким образом, метро станет доступнее для 600 тысяч москвичей, половина из которых будет иметь его в пешей доступности.



