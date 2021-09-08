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Политика
"Переговоры с людоедами": Шендерович раскрыл планы Лукашенко по Колесниковой

"Переговоры с людоедами": Шендерович раскрыл планы Лукашенко по Колесниковой

Шендерович уверен, что белорусские оппозиционеры будут сидеть в тюрьме, пока Лукашенко находится у власти.
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В минувший понедельник, 6 сентября, в Белоруссии вынесли приговоры по делу о попытке государственного переворота. Суровые наказания получили оппозиционный политик Мария Колесникова и адвокат Максим Знак. Суд признал их виновными по экстремистской статье и отправил в колонию на 11 и 10 лет, соответственно.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По мнению российского писателя и публициста Виктора Шендеровича, противникам действующего политического режима предстоит сидеть в тюрьме до тех пор, пока президент Белоруссии Александр Лукашенко не уйдет в отставку. Он подчеркнул, что текст приговора и определенный судом срок наказания никакого значения не имеют.

Кроме того, Шендерович не исключил, что "бандит" Лукашенко приказал осудить Колесникову и Знака для дальнейшей "торговли заложниками". По словам писателя, президент Белоруссии хорошо понимает, что освобождение оппозиционных деятелей сыграет ему на пользу, поэтому они могут быть освобождены раньше.

Не будем предполагать, кого именно имел в виду Шендерович, но, обвиняя президента Лукашенко в посадке оппозиционеров Колесниковой и Знака, он высказал довольно-таки сатирическую мысль. Публицист призвал "не обсуждать с людоедами график перехода к вегетарианству". Вместо этого Шендерович предложил "вырвать им зубы".

Напомним, как ранее сообщали "Дни.ру", украинский депутат Алексей Гончаренко назвал Александра Лукашенко подонком. Парламентарий жестко отреагировал на приговор в отношении белорусский оппозиционеров Колесниковой и Знака.

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Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 сентября 2021, 21:51 Источник: YouTube-канал Виктора Шендеровича ✓ Надежный источник

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