Политолог Ищенко: Зеленский встречей с Байденом пытался заткнуть рот внутриполитическим оппонентам

Российский политолог Ростислав Ищенко считает, что украинский олигархат ненавидит Владимира Зеленского, однако сейчас боится его смещать.

В эфире телеканала "Юнион" Ищенко заявил, что на Украине против Владимира Зеленского сложился олигархический консенсус. Мол, они пугают президента горячей осенью, устраивают народные выступления. Но смещать бывшего актера с должности президента пока не планируют, поскольку не знают, кто может его заменить.

Также политолог считает, что Зеленский, встретившись с американским лидером Джо Байденом, попытался "заткнуть рот внутриполитическим оппонентам". Однако они, по мнению Ищенко, вряд ли чего-то испугались, поскольку знают американцев очень хорошо. Олигархат трезво оценивает эффект от переговоров, прошедших на этой неделе в Белом доме, уверен эксперт.

По словам Ищенко, также они понимают, что если на Украине начнется война, то придут соседи и попытаются навести порядок. "То есть это уже будет тогда международная интервенция", – пояснил политолог.

Напомним, в среду, 1 сентября, Владимир Зеленский и Джо Байден провели переговоры в Овальном кабинете Белого дома. Главы двух стран обсудили ситуацию на востоке Украины, газопровод "Северный поток – 2", возможное вступление Незалежной в НАТО. Администрация США пообещала выделить Киеву 60 миллионов долларов на укрепление обороноспособности и 45 миллионов – как гуманитарную помощь в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе.