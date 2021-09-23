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Политика
Турецкие СМИ: если Россия не придет в Мали, туда придет Эрдоган

Турецкие СМИ: если Россия не придет в Мали, туда придет Эрдоган

Пока европейские страны одна за другой заявляют о срочном выводе своего вооруженного контингента из Мали, из-за новостей о военном сотрудничестве с Россией, а официальные российские власти пока все отрицают, другие игроки торопятся заключить контракт между своими ЧВК и Мали, если Россия не успеет или не захочет сделать этого.
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Турецкое издание İlk Kurşun Gazetesi считает, что «Мали может выбрать не только сотрудничество с Парижем или Москвой», но и с Анкарой. «Турция поставляет оружие в Мали с 2018 года и обучает ее армию. Это сотрудничество может быть расширено. Турецкие солдаты или инструкторы также могут быть размещены в Мали». Скорее всего, имеется в виду ЧВК Sadat, которая довольно активно ведет себя в последнее время, в частности, ходили слухи о возможном контракте на обеспечение безопасности аэропорта Кабула, а эксперты писали об усилении Анкары на Черном континенте.

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Напомним, что 13 сентября международное агентство Reuters сообщило, что власти Мали на заключили контракт с российской «ЧВК Вагнера» об отправке российского контингента численностью в 1000 человек. С 2013 года правительство Мали при поддержке Франции и миротворцев ООН тщетно пытается сдержать террористическую угрозу. Схожим образом развивалось затяжное противостояние правительства и вооруженных группировок в Центральноафриканской республике, до того, как в 2018 году власти этой страны не обратились за помощью к российским специалистам. Успешный опыт ЦАР усилил пророссийские настроения в Африке, в том числе и в Мали, где в прошлом году прошли демонстрации за вывод французских военных из страны и сотрудничество с Москвой. Новые власти крайне заинтересованы в стабилизации ситуации в стране, и считают, что именно Россия справится наилучшим образом.

Однако официальный Париж отреагировал резко и негативно на сообщения о возможном сотрудничестве Мали с россиянами в сфере борьбы с терроризмом, пригрозив прекратить свою военную помощь африканской стране. В Мали отправились высокопоставленные представители Французской республики, вплоть до министра обороны Флоранс Парли. В ответ премьер-министр Мали заявил, что его страна сама решает с кем и как сотрудничать в области безопасности. И на эти слова стоит обратить внимание не только Франции, но и России, ведь шанс заключить выгодное соглашение с Мали можно легко потерять.

К африканской стране, богатой золотом и урановыми рудами проявляет особый интерес ещё одна сила— Турция. В последнее время имперские аппетиты Турции растут все стремительнее, а Африка является для Анкары лакомым куском и платформой для конкуренции с другими мировыми державами. В начале сентября президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре по телефону с военным руководителем Мали полковником Ассими Гойта подчеркнул, что Анкара «готова поделиться опытом борьбы с терроризмом».

По мнению издания İlk Kurşun Gazetesi, у Анкары есть определенные преимущества, которые они могут привести в качестве аргумента в переговорах для заключения соглашения с Мали: «Солдаты-мусульмане и инструкторы из Турции могут лучше найти общий язык с местными жителями, чем европейцы», — подчёркивает издание.

Фото: Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В прошлом году Турция подписала секретное военное соглашение с соседним с соседом Мали — Нигером. Турецкие эксперты не скрывают, что Мали интересует Анкару, прежде всего, с геополитической и геоэкономической точек зрения: «Турция также может быть лучшим союзником Мали в борьбе с терроризмом. По крайней мере, такая борьба будет более эффективна, чем французская».

Также в ряде источников появлялась информация о том, что в Мали в ближайшее время могут появиться турецкие военные. Некоторые даже говорили о ЧВК SADAT. Эта частная военная компания была основана генералом Аднаном Танриверди в 2012-м году. В 2014-м году Танриверди заявлял, что SADAT может защитить мусульман в Мали и других странах Африки от «государственного терроризма».

По мнению ряда ближневосточных экспертов, проникновение турецких военных (в особенности ЧВК SADAT) в Африку может обернуться усилением радикального исламизма: как путём оказания поддержки террористическим движениям, с которыми Турция не будет реально бороться, так и ростом радикальных настроений среди военных, которых будут готовить турецкие инструкторы. Так, например, сирийский Идлиб, который является сферой влияния Анкары, называют «одним из оплотов терроризма в регионе».

Однако с точки зрения издания İlk Kurşun Gazetesi Турция сможет обеспечить безопасность в Мали. По оценкам Международной Кризисной Группы в регионе Турцию рассматривают как «менее деспотичного», чем Франция партнера, что может сделать ее приоритетным партнером в случае промедления или отказа России.

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Фото: Miguel Pena / Planetpix / www.globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2021, 22:00

комментарии

Ответить:

Ми6
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Эрдоган везде поспеть хочет, широко шагает, промежность порвёт.
Всем известно, что у него рак, многие турки про это говорили, не живётся спокойно
1

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