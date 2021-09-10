Борис Рожин: турецкая экспансия в Африке опасна для России

Турция наращивает силы в Африке и может в ближайшее время составить конкуренцию другим странам в борьбе за контроль над континентом, заявил в интервью нашему изданию независимый военный эксперт Борис Рожин.



Влияние Турции в Африке нарастает после 2016-го года. Неудачный военный переворот привел к коррекции внешней политики Эрдогана, начавшего более активно заниматься вопросами турецкой военно-политической экспансии. – отметил эксперт.

По словам Бориса Рожина, Эрдоган достаточно быстро обратил внимание на ослабление позиций США и Франции в Африке и рассматривает возможность закрепления Турции на территориях, ранее входивших в сферу влияния Османской империи.

Рожин также обратил внимание на широкую географию операций государства Эрдогана.

Турция развернула сотрудничество с Сомали, ПНС Ливии, с Суданом, Эритреей. Не так давно французская пресса обвиняла Турцию в причастности к организации военного переворота в Мали, которому способствовало ведомство Хакана Фидана – национальная разведывательная организация Турции.

Кроме того, по данным аналитика, Анкара наращивает войсковые группировки на Черном континенте.

Если брать текущее присутствие Турции в Африке, то крупнейший контингент сейчас развернут в Ливии – это несколько тысяч военных советников и сотрудников ЧВК «Садат», а также от 15 до 20 тыс. боевиков из Сирии. Эта группировка имеет на вооружении разнообразную наземную технику, современные БПЛА, системы РЭБ и ЗРК. Помимо Ливии, Турция активно тренирует военных Сомали, имея на территории этой страны собственную базу, которая помогает Анкаре не только закреплять свое влияние на Африканском Роге, но и оказывать давление на соседние государства. Также Турция активно вооружает местных военных, предлагая по достаточно конкурентным ценам свое стрелковое оружие, бронетехнику, БПЛА.

Рожин подчеркнул, что Турция представляет собой серьезного конкурента для других стран.

В целом, можно ожидать, что Турция и далее будет укреплять свое влияние в Африке, конкурируя с Китаем и Россией в борьбе за сферы влияния, – заключил эксперт.

Как отмечают аналитики, активность Анкары растет на фоне сокращения возможностей Франции, традиционно значимой силы в регионе. Франция долгое время сохраняла господство в собственных бывших колониях благодаря комплексу политических, экономических и военных мер принуждения.

Однако Париж в последние годы получил сразу несколько болезненных ударов. Так, Центральноафриканская республика предпочла союз с Россией. В Мали французская силовая операция «Бархан», направленная против исламистов, показала низкую эффективность. Разочарованные граждане этого государства устраивают массовые демонстрации с призывами удалить скомпрометировавшие себя французские войска из страны. Наконец, в Гвинее произошла революция, в результате которой профранцузский президент Альфа Конде потерял свое кресло. Место слабеющих французов стремятся занять другие державы. В то же время Россия принимает меры, чтобы

стабилизировать обстановку в регионе. Так, 19 августа глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Ливии Наджлой Мангуш по поводу восстановления государственности Ливии, разрушенной гражданской войной. Однако Анкара еще далеко не исчерпала возможности для подрыва этих миротворческих усилий.