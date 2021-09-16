Оливер Стоун: Россия была бы уничтожена без Владимира Путина

Легендарному оскароносному голливудскому режиссеру Оливеру Стоуну 15 сентября исполнилось 75 лет, в связи с чем он решил дать интервью российским журналистам.

Оливер Стоун никогда не боялся высказываться открыто и честно об американо-российских отношениях. Авторитет легендарного режиссера позволяет ему говорить о проблемах США, несмотря на активную работу в Голливуде. В интервью он высоко оценил роль президента Владимира Путина, без которого "Россия была бы уничтожена".

Режиссер рассказал корреспонденту "Россия 24" о своем негативном отношении к попыткам США подчинить себе нашу страну. По его словам, такое развитие событий превратило бы Вашингтон в тиранию, что навредило бы всему миру и самим американцам.

Оливер Стоун подчеркнул, что Россия была бы уничтожена без Владимира Путина. Он отметил, что глава государства противостоял планам США, которые вместо развития партнерских отношений решили захватить Россию и российский бизнес.

Тогда же, по мнению режиссера, в нашей стране появились многочисленные олигархи, от которых российскому лидеру пришлось защищать государство. Стоун считает, что Белый дом основывается на собственных меркантильных интересах: "на кону большие деньги".

Он не сомневается, что Россия и США должны были начать активное взаимодействия для решения проблемы коронавируса. Однако, как отметил режиссер, Вашингтону нужен постоянный внешний враг, чтобы снабжать деньгами вооруженные силы. По мнению Стоуна, американцы нашли бы другого врага, не будь России.