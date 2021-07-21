Политологи: Москва станет рекордсменом в использовании электронного голосования

Политолог Олег Матвейчев:

ПО ТЕМЕ На портале mos.ru открылся спецпроект об электронном голосовании

Москва – один из самых продвинутых городов мира в смысле пользования интернетом, его дешевизны. При чем качественного интернета. И пользователей у нас огромное количество. Понятно, что люди легко и непринужденно этим пользуются. Не знаю, сколько процентов будет на ДЭГ, трудно сказать, спрогнозировать. Но то, что москвичи точно будут рекордсменами в пользовании электронного голосования – это 100%.

Что касается других регионов – сложно сказать. Но то, что перспектива его внедрения все больше и больше – это 100%. Единственное, что все равно это будет внедряться на ряду с оффлайном. Кому как удобно. У нас Избирком взял курс на удобство для граждан – кто что хочет, тот то и получает. Поэтому в этом направлении и дальше все будет развиваться. Поэтому все эти виды голосования будут множиться. Что касается честности – она не подлежит сомнению.

Организаторы ДЭГ адаптировали систему для слабовидящих. Это прогрессивно. Это опять в рамках тенденции удобства избирателей. Ведь есть категории избирателей, их там сколько-то процентов, думаю, 5% или больше, которые инвалиды. Они же тоже избиратели и, конечно, они испытывают трудности при нахождении на участке. Грубо говоря, им лишние эти выходы все не нужны. А когда появляются такие облегченные варианты голосования, конечно, количество таких людей прибавится. Это прогрессивно и гуманно.

Помогает и приложение "Мобильный наблюдатель". С одной стороны, это способствует выявлению нарушений. С другой – те, кто предпринимают эти нарушения, они знают, что есть такое приложение, есть возможность зафиксировать их действия – и они тоже уже не пойдут на нарушения. Поэтому это способствует сокращению количества нарушений. Хотя, оно и так уже минимальное, в Москве особенно.

Генеральный директора Центра стратегического планирования Виктор Потуремский:

Электронное голосование было воспринято очень хорошо – люди имеют опыт пользования Госуслугами. Кроме того, сегодня люди доверяют интернету самое святое – семейный бюджет и взаимодействие с банками – поэтому восприятие электронного голосования строилось и на этом опыте, и на том, что это признак современного городского образа жизни. Поэтому тот факт, что это будет востребовано – да, безусловно, будет.



Об административном давлении. Могу сказать как социолог, вещи, связанные с принуждением и административным давлением – бытует такое мнение, что оно присутствует – однако на практике подобных вещей становится меньше. То есть подтвержденных случаев, когда кого-то принуждали, даже если взять ленты новостей, припомнить очень сложно. Еще один очень важный момент: сервис Госуслуги – это очень личная история. Нужно учитывать, что у нас компетентность избирателей, их политический опыт растут и развиваются. Поэтому, мне кажется, что попытки связать

ДЭГ с административным давлением и принуждением – это во многом досужие пропагандистские размышления.

Новая функция отложенного решения действует ровно также как в любом маркетинговом сервисе. Если это удобно и облегчает жизнь для конкретного гражданина, то это поможет. Это полезная функция. Даже с точки зрения формально очевидности – это хорошо. Да, есть жесткие правила, связанные с голосованием, но если гражданину это удобно, то он будет этим пользоваться.

О двойном голосовании. Все, что касается содержательной критики электронного голосования, оно строится как раз на том, чтобы не было «задвоений» и чтобы волеизъявление каждого избирателя не могло быть фальсифицировано. Поэтому любые действия, которые делают эту процедуру более прозрачной и понятной, они, конечно же, будут пользоваться успехом.

Любые действия, которые дают возможность гражданину проголосовать: а – удобно, б – безопасно и – что самое главное – достоверно быть уверенным, что его не будет видоизменено и дойдет с сохранением всех правил, связанных с информационной безопасностью, это, конечно, очень важные шаги, которые добавляют привлекательность избирательному процессу.

Но еще раз, давайте зафиксируем. Все, что касается электронного голосования, голосования в интернете – это уже пришло. В самое ближайшее время дистанционное голосование станет нормой – это будет восприниматься как то, что было всегда. И представить себе, что раньше было по-другому будет крайне сложно. Поверьте, это произойдет быстрее, чем может казаться.

Расширение возможностей по участию в выборах, по голосованию, конечно, увеличит электоральную базу, в том числе и среди нашей прекрасной молодежи, и среди работающих граждан, и даже среди возрастных категорий. Я часто сталкиваюсь со мнением, что интернет – это для молодых. На самом деле это не так. У нас медицина достаточно ушла в сеть. И пожилые, и граждане среднего возраста уже адаптированы к интернету и голосовать дистанционно будут не только молодые люди – вот это принципиально важно.