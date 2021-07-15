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Общество
На портале mos.ru открылся спецпроект об электронном голосовании

На портале mos.ru открылся спецпроект об электронном голосовании

Москвичи смогут дистанционно проголосовать на предстоящих федеральных, региональных и муниципальных выборах, которые пройдут с 17 по 19 сентября.
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В условиях сохраняющейся угрозы пандемии коронавируса московские власти прикладывают большие усилия для минимизации заражения горожан. На mos.ru появился раздел, посвященный электронному голосованию. Цифровая платформа, безусловно, упростит процедуру реализации своего конституционного права на предстоящих выборах в Государственную Думу РФ, региональных и муниципальных выборах.

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С 17 по 19 сентября 2021 года россиянам предстоит избрать депутатов Госдумы VIII созыва. Кроме того, москвичи из районов Академический и Новогиреево будут участвовать в довыборах депутатов Московской городской Думы, а жители района Щукино — в выборах муниципальных депутатов.

В новом разделе, посвященном выборам, собрана вся необходимая информация о том, как стать электронным избирателем, какие технологии гарантируют безопасность электронного голосования и каким образом обеспечивается его анонимность. Принять участие в дистанционном голосовании смогут совершеннолетние москвичи, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru.

Важно отметить, что электронный формат выборов не исключает традиционный, на избирательных участках. Онлайн-голосование пройдет одновременно с голосованием в УИКах. Электронные избиратели смогут получить бюллетень с 08:00 17 сентября до 19:59 19 сентября.

Для дистанционного участия в выборах необходимо будет зарегистрироваться. Регистрация на электронное голосование будет открыта со 2 августа и продлится до 13 сентября.

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Фото Ю. Иванко. Mos.ru
Автор: 15 июля 2021, 11:02 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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