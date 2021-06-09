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Политика
Политолог Селиванов назвал учения НАТО на Украине подготовкой к вторжению

Политолог Селиванов назвал учения НАТО на Украине подготовкой к вторжению

Украина готовится к крупнейшим за многие годы совместным с НАТО учениям Sea Breeze 2021. Эксперты считают это репетицией чего-то большего.
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На Украине считают предстоящие натовские учения шансом повысить боеготовность украинских войск на фоне "потенциального вооруженного конфликта с Россией". В России же уверены: помимо проверки боеготовности, США преследуют и другие, скрытые цели.

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Политолог Алексей Селиванов выразил мнение о том, что учения станут подготовкой к внезапному вторжению в Донбасс, сообщает РЕН-ТВ.

Селиванов добавил, что все это уже произошло бы, если бы российские войска не провели учения на границе с Украиной. Оперативность и современность вооруженных сил России повергла в шок представителей Запада. Поэтому весной 2021 года планы по вторжению в Донбасс сорвались.

Ранее в Минобороны России заявили, что НАТО планирует переброску своих войск под прикрытием очередных учений. По данным российского военного ведомства, Североатлантический альянс планирует доставить на Украину современное оружие, которое потом может быть использовано на Донбассе.

Между тем в Германии уверены в существовании российско-китайского военного союза. Эксперты полагают, что Москва и Пекин объединили свои военные силы для потенциальной борьбы с США на геополитической арене.

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Фото: Kay Nietfeld / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2021, 19:26 Источник: РЕН-ТВ ✓ Надежный источник
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