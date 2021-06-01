"Украина не хочет воевать": Зеленский раскритиковал НАТО

Зеленский не доволен тем, что страны НАТО боятся воевать с Россией. Президент Украины не понимает смысл конструкции военного альянса.

Свое недовольство НАТО Владимир Зеленский высказал во время интервью популярному в Германии политическому изданию FAZ. У президента Украины возник вопрос о способности альянса защищать союзников.

Немецкие журналисты поинтересовались, не собирается ли Киев воспользоваться пятой статьей оборонительного союза в случае вступления в НАТО. В частности, эта статья позволяет членам организации запрашивать помощь союзников во время иностранного вторжения и агрессии.

По данным "ПолитНавигатора", Владимир Зеленский ответил, что эту ситуацию необходимо решить во время переговоров, потому что Украина воевать не хочет. При этом он выразил сомнения в эффективности НАТО, так как члены альянса "боятся, что когда-нибудь на какую-то страну – члена НАТО кто-то нападает".

Владимир Зеленский переспросил, в чем ценность подобной конструкции как НАТО, если ее члены боятся защищать своих союзников по альянсу. Фактически он признал, что некоторые члены НАТО не видят в блоке Украину, потому что стремятся сохранить дружественные отношения с Россией.



Конструкцию НАТО глава Украины назвал хрупкой, проведя параллели с Евросоюзом, лишившимся Великобритании. "Это конструкция, которая сыплется", – подытожил Зеленский.