В Кремле ответили на вопрос о дате и месте встречи Путина и Байдена

Мир живет в ожидании встречи Владимира Путина и Джо Байдена. В Кремле ответили на волнующий журналистов вопрос.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о возможной предстоящей встрече Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Представитель Кремля попросил не строить догадки и опираться лишь на официальные данные о дате и месте возможных переговоров. Пока таких данных нет. Песков заявил, что не нужно "гадать на кофейной гуще". Когда выйдет заявление Кремля, все станет ясно. Пока окончательной договоренности насчет встречи лидеров двух стран нет, сообщает RT.

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"Мне по-прежнему нечего сообщить по этой теме. Я предлагаю не гадать на кофейной гуще", — сказал Дмитрий Песков представителям СМИ.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что местом встречи лидеров РФ и США может быть одна из дипломатических столиц. При этом он не уточнил подробностей. Это будет возможно только в том случае, если договоренность будет достигнута. Некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщают, что саммит может пройти в Женеве.

Ранее Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин не планирует уходить в полноценный отпуск этим летом. Российский президент будет выгадывать время для отдыха во время календарных выходных.