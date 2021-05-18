Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

СМИ назвали возможное место бегства Лукашенко от народа Белоруссии
Оголившаяся в честь Дня победы Макеева взбесила народ: Отработала концерт
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии
партнеры
Вторник
18 мая
Лента новостей
15:24
"Голословные обвинения!": возмущенный Шепелев влез в секс-скандал с громким разводом
15:22
Актер "Ведьмака" Генри Кавилл взбеленился из-за намеков на нетрадиционную сексуальную ориентацию
15:19
Пугачева сделала невероятный подарок к 50-летию Орбакайте
15:08
В Кремле ответили на вопрос о дате и месте встречи Путина и Байдена
14:52
Чехова поразила публику изменениями во внешности
14:45
Снова вместе: Тимати и Решетова воссоединились
14:44
Празднующая 43-летие Ломоносова из "Не родись красивой" получила трогательное признание от дочери
14:39
Лукашенко призвал подчиненных не расслабляться: Против Белоруссии работают спецслужбы с огромным опытом
14:38
Появилась шокирующая информация о таинственном любовнике Волочковой
14:26
Урганта заткнули за пояс в эфире Первого канала
14:26
В Подмосковье на лестничной клетке нашли труп девушки
14:11
Наносила себе увечья: Борисова с кровавой одеждой намекнула на рецидив
14:10
Бездетная Тарасова плюнула в отпрысков своих подруг
14:08
Макеева заявила об отказе перед свадьбой с любовником
14:07
"Мирно не удалось": отчаявшаяся Максакова намерена лишить бывшего мужа родительских прав
14:06
В центре Петербурга обрушилась часть фасада старинного здания
13:45
"Отвратнее некуда": Киркоров взбесил своим поведением на "Евровидении-2021"
13:40
"Горько!": овдовевших Максакову и Садальского поздравляют с бракосочетанием
13:38
Песков сообщил об отказе Путина уходить в отпуск летом
13:37
Аналитик Егоров рассказал об ошибках Тихановской: Не хватило понимания и воли
13:29
Как сложилась судьба звезды "Интернов" и "Оттепели" после тяжелейшей травмы позвоночника и паралича
13:27
Извращенца Панина настигли проблемы с эрекцией: Вспомнил времена, когда еще стоял
13:17
"Деревня осталась": облачившуюся в бесформенный костюм Боню затравили
13:15
В Домодедове самолет получил повреждения при посадке
12:56
На юго-востоке Москвы водитель авто сбил трех человек
12:43
"Бомжует, сволочь": сбежавший в Испанию Панин морит дочь голодом
12:35
Путин призвал мировое сообщество не допустить повторения Второй мировой войны
12:21
Превратился в старика с палочкой: 69-летнего Сухорукова невозможно узнать
12:16
"Куда ж без меня": Лазарев заявил об участии в "Евровидении-2021"
12:09
Анна Старшенбаум раскрыла причины развода на фоне слухов об изменах
12:03
"Аж ребра видны": вышедшая из больницы Бузова всполошила россиян
11:50
При крушении вертолета под Архангельском пострадал известный бизнесмен
11:45
Самые яркие участники "Евровидения-2021"
11:40
Елена Валюшкина привела дочь на премьеру эротического проекта с Дарьей Мороз в главной роли
11:27
"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь
11:15
Названы самые популярные схемы обмана россиян на кассе магазина
10:54
"Бабушка Яга": оголившаяся Пугачева выставила напоказ свои заросли
10:46
"Таких зажатых не берут!": популярный певец опозорился перед Ефремовым
10:32
Казанскую школу эвакуировали из-за письма "сообщника Галявиева"
10:24
Беременная Кафельникова ушла в отрыв на шумной вечеринке
10:04
Россия опередила США и Европу по ценам на электроэнергию
10:04
"Хочется кричать!": критика "зазнавшейся" невестки взбесила 53-летнюю Валерию
09:59
"Нес чушь": перенесшему инсульт Диброву влепили смачную пощечину
09:49
"Кусок дерьма": бывший любовник раскрыл подробности расставания с Ивлеевой
09:43
В Хабаровском крае перевернулся автобус с вахтовиками
09:24
"Даже таблетки не помогают": обеспокоенная Асмус взвыла из-за состояния
09:10
"Занимаются отъемом жилья": дочь Пригожина вышвыривают из дома
08:56
Зеленский под копирку повторяет ошибки Януковича – политолог Корнилов
08:36
Летом вырастут выплаты в России: пенсии, льготы и пособия
08:35
Кадры Валерии без прикрас вызвали ажиотаж: народ ахнул
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым
"Алла каждый день дает мне": Галкин поделился подробностями брака с Пугачевой
Жену Петросяна застукали с новой молодой пассией
"Бабушка Яга": оголившаяся Пугачева выставила напоказ свои заросли
"Тройничок": продюсер предложил Штурм переспать с его женой за славу
Харассмент по-русски: почему коллеги ополчились на Лорак и Проклову
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
В Кремле ответили на вопрос о дате и месте встречи Путина и Байдена

В Кремле ответили на вопрос о дате и месте встречи Путина и Байдена

Мир живет в ожидании встречи Владимира Путина и Джо Байдена. В Кремле ответили на волнующий журналистов вопрос.
прочитано 332 раза

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о возможной предстоящей встрече Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Представитель Кремля попросил не строить догадки и опираться лишь на официальные данные о дате и месте возможных переговоров. Пока таких данных нет. Песков заявил, что не нужно "гадать на кофейной гуще". Когда выйдет заявление Кремля, все станет ясно. Пока окончательной договоренности насчет встречи лидеров двух стран нет, сообщает RT.

ПО ТЕМЕ

Песков сообщил об отказе Путина уходить в отпуск летом

"Мне по-прежнему нечего сообщить по этой теме. Я предлагаю не гадать на кофейной гуще", — сказал Дмитрий Песков представителям СМИ.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что местом встречи лидеров РФ и США может быть одна из дипломатических столиц. При этом он не уточнил подробностей. Это будет возможно только в том случае, если договоренность будет достигнута. Некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщают, что саммит может пройти в Женеве.

Ранее Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин не планирует уходить в полноценный отпуск этим летом. Российский президент будет выгадывать время для отдыха во время календарных выходных.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 мая 2021, 15:08 Источник: RT ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Трампа – вон!": американцы разожгли огонь на улицах после президентских выборов

комментарии

Ответить:

Гость742804
Пожаловаться Ответить
Зачем два старпера, занятые лишь личными делами, будут встречаться?
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Кадры Валерии без прикрас вызвали ажиотаж: народ ахнул

Певица стала другой
Шоу-бизнес

"Бабушка Яга": оголившаяся Пугачева выставила напоказ свои заросли

Примадонна предстала в естественно виде
Шоу-бизнес

"Горько!": овдовевших Максакову и Садальского поздравляют с бракосочетанием

Совет да любовь!
Шоу-бизнес

"Бомжует, сволочь": сбежавший в Испанию Панин морит дочь голодом

Артист шокировал народ

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+