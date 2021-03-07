Военный эксперт раскритиковал новость о сбитом вертолете с российскими военными в ЦАР

Никаких военных на сбитом вертолете в Центральноафриканской Республике нет и быть не может. Об этом заявил военный историк Виктор Огнев специально для издания "Дни.ру".



«Не совсем понятна шумиха, поднятая разного рода «желтушности» СМИ вокруг упавшего в ЦАР вертолета с россиянами. Новость-то старая: произошло это событие в ночь с 26 на 27 февраля в районе освобожденного двумя днями ранее города Бозум. Вот только «пальма первенства» в погоне за сенсацией принадлежит франкофонным медиапомойкам», — иронизирует Виктор Огнев.

По его словам, первоначальные сообщения в местном сегменте Twitter вообще говорили о том, что был сбит «российский военный вертолет»: заблокированные на территории ЦАР оппозиционные Corbeau News и Letsunami первыми растиражировали новость о гибели российских военнослужащих и сбитом боевиками российском вертолете, поставленном на территорию ЦАР осенью 2020 года.

«Вот только как справедливо заметили авторы Telegram-каналов, даже на фото видно, что вертолет не российский — у летательного аппарата не было шасси, как у отечественных «Мишек». Сенсация не удалась. Да и погибших не было — в местных госпиталях потрепать языком любят, информация бы в СМИ точно просочилась. Однако этого было мало: 2 марта фейк подхватили «Росбалт» и «Эхо Москвы», устроив пиар на костях. Надо ли говорить, что у изданий с такой репутацией достоверных сведений о происходящем в ЦАР нет и быть не может?» — пояснил военный историк.

Развернувшаяся в Интернете дискуссия, как заметил эксперт, была вызвана репортажем военного корреспондента Александра Рогаткина, который как раз в то время находился в ЦАР и снимал очередной репортаж о деятельности российских инструкторов. Поэтому никакой «сенсации» здесь нет — репортаж вышел просто с задержкой.

«Что же касается реакции российского посольства и МИДа, то на борту вертушки действительно не было российских военных. Это были гражданские ребята, инструкторы «Содружества офицеров за международную безопасность», которые в ЦАР находятся легально — и именно про их героизм и самоотверженность говорил в своем репортаже Рогаткин», — пояснил Виктор Огнев.

Как считает военный историк, СМИ и их заказчики не увидели в репортаже главного: российские инструкторы уже вертолеты пилотируют, не бросают своих и могут посадить даже неисправную технику, никого не потеряв.