Правительственные силы ЦАР выбили бандформирования из Боали

Подготовленные российскими инструкторами из "ЧВК Вагнера" военнослужащие ликвидировали практически полсотни радикалов, еще троих взяли в плен для допроса и доставили в Банги. Среди нейтрализованных членов группировки были обнаружены чадские и суданские наемники.

ПО ТЕМЕ ВС ЦАР удалось уничтожить свыше 50 чадских наемников на юге страны

Глава центральноафриканского государства Фостен-Арканж Туадера еще после первого избрания на пост президента говорил о необходимости серьезной модернизации армии. Но запуск реформы тормозило оружейное эмбарго ООН и налеты группировок.

Приступить к преобразованию ВС ЦАР удалось лишь в 2018 году, когда в страну прибыли военные советники из РФ. Спустя год с помощью Москвы были подписаны Хартумские соглашения, после чего Россия получила разрешение ООН на поставки легкого вооружения в африканскую страну.

Успешно проведенная операция наглядно свидетельствует о развитии FACA и повышении уровня профессионализма личного состава, подготовкой которого занимаются инструкторы "ЧВК Вагнера", с чьей помощью началось масштабное преобразование Вооруженных сил ЦАР.